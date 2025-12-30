31 Mart 2025’te Kıbrıs'ta sahnede fenalaşan sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 58 yaşında hayatını kaybeden Konak’ın ani ölümü, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Selma Konak, aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Konak'ın annesi Nahide Kara hayatını kaybetti. Selma Konak acı haberi sosyal medyada duyurdu: "Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara'yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur."

