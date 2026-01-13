Sosyetenin renkli simalarından Ender Mermerci'nin kızlarından Tansa Mermerci ile Can Ekşioğlu'nun küçük oğulları Sinan San, geçen gün 18'inci yaş gününü kutladı.

Eski çift de oğullarının bu özel gününde bir araya gelerek ailece doğum günü kutlaması yaptı.

Kutlamaya anneanne Ender Mermerci de katıldı.

"SANKİ EVDE FABRİKA İŞLETİYORUZ SANIRSINIZ!"

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Ender Mermerci, geçenlerde evine gelen doğalgaz faturasına ettiği isyanla çok konuşulmuştu.

"Gelen faturalara bakınca sanki evde fabrika işletiyoruz sanırsınız! Bu gidişat hayra alamet değil" diyen Mermerci, market alışverişi sırasında şoföründen utandığını belirterek, "Bazen kendi şoförümün dahi yüzüne bakamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mermerci, emekliye yapılan son zamdan sonra aylık ücret olan 20 bin lira ile geçinemeyeceğin vurgulamıştı.