Genç kadın ve doğa partisi yaptığı arkadaşları, yılanın fotoğrafını çekerek birkaç farklı yapay zeka servisine "Bu yılan zehirli mi?" diye sordu. Tüm yapay zeka uygulamaları, yılanın zararsız bir "siyah yılan" olduğunu ve zehir taşımadığını iddia ederek onay verdi.

DOKUNDUĞU ANDA ISIRILDI

Yapay zekanın cevabına güvenen Y., karanlıkta birinin üzerine basmaması için yılanı alıp kenara taşımak istedi ancak yılan o an genç kızı parmağından ısırdı. Başta yapay zekanın sözüne güvenerek arkadaşlarını "Sıkıntı yok, zehirsizmiş" diyerek teselli eden genç kadın, birkaç dakika içinde kabusu yaşamaya başladı.

DAKİKALAR İÇİNDE FELÇ OLDU

Kısa süre sonra elini hissetmemeye başlayan Y., kusma ve boğulma hissiyle yere yığıldı. Bölgede telefon da çekmediği için arkadaşları yardım çağıramadı; şans eseri yoldan geçen bir ATV sürücüsü en yakın yerleşim yerine giderek yardım çağırdı. Genç kız, İsrail acil yardım servisi (MADA) tarafından helikopterle Hayfa'daki Rambam Hastanesi'ne kaldırıldığında durumu kritikti.

EN ZEHİRLİ YILAN ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, yapay zekanın "zararsız" dediği yılanın, İsrail'in en ölümcül türü olan "Çöl Efası" (Atractaspis engaddensis) olduğu ortaya çıktı. Bu yılanın en büyük özelliği, saldırırken ileri atılmak yerine kafasını yana savurarak zehirli dişini geçirmesidir.

Hem sinir sistemini felç eden hem de iç kanamaya neden olan bu yılanın zehri, panzehir verilmediği takdirde neredeyse her zaman ölümle sonuçlanıyor.