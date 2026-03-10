Türkiye ekonomisinin can damarı olan tekstil ve hazır giyim sektörleri, son yılların en zorlu sınavından geçiyor. SGK ve ihracat verilerinden alınan rakamlar, sektörde hem istihdam hem de şirket sayısı bazında ciddi bir daralmanın yaşandığını kanıtlıyor.

TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE ÇÖKÜŞ

2025 yılı verileri, sektörün sessiz sedasız bir küçülme sürecine girdiğini gösteriyor. Sadece son bir yılda iki dev sektörde toplam 4 bin 987 şirket kepenk kapatırken, bu durum 113 bin 491 kişinin işsiz kalmasına neden oldu. Sektörün altın yılı kabul edilen 2022 ile kıyaslandığında ise tablo daha da ağırlaşıyor: Toplam istihdam kaybı tam 392 bin kişiye ulaşmış durumda.

75 BİN KİŞİLİK BOŞLUK

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre daralmadan en ağır darbeyi hazır giyim tarafı aldı. 2024 yılında 39 bin 640 olan aktif şirket sayısı, 2025’te 35 bin 514’e kadar geriledi. Bu, sadece bir yılda 4 bin 126 firmanın faaliyetlerini sonlandırması anlamına geliyor. Aynı dönemde çalışan sayısı ise 574 binden 499 bine düşerek, sektörde 75 bin 480 kişilik dev bir boşluk yarattı.

İHHRACATTA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

2026 yılının ilk iki ayı, dış ticaret cephesinde de beklenen baharı getirmedi. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 oranında gerileyerek 2 milyar 667 milyon dolar seviyesine indi. Tekstil ve ham maddeleri ihracatı ise yüzde 4,8’lik bir düşüşle 1 milyar 781 milyon dolara geriledi.

Bir zamanlar Türkiye'nin toplam ihracatını sırtlayan hazır giyimin genel pasta içindeki payı her geçen yıl azalıyor:

2023: %8,5

2024: %7,1

2025: %6,6

2026: %6,4

Bu veriler, Türkiye’nin en büyük istihdam depolarından biri olan bu sektörlerdeki yapısal değişimin ve küresel rekabet baskısının ne kadar derinleştiğini ortaya koyuyor.