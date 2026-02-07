Değerli metaller piyasasında dalgalı seyir hafta sonunda da etkisini sürdürüyor. Son dönemde tarihi zirveleri test eden altın, sert satışlarla birlikte hızlı bir geri çekilme yaşarken, düşüşün ardından sınırlı bir toparlanma çabası dikkat çekiyor. Günlerdir değer kaybeden altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

ALTINDA ZİRVE SONRASI SERT GERİ ÇEKİLME

Geçtiğimiz haftalarda 8 bin TL seviyesini gören gram altın, sert satışların ardından 6 bin 200 TL’ye kadar geriledi. Küresel piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle değer kaybeden altın, yeni günde toparlanma eğilimi göstererek 7 bin 260 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ise ons altın, 29 Ocak’ta gördüğü 5.601 dolarlık zirveden bu yana yüzde 13'ün üzerinde düşüş yaşayarak 4.964 dolara kadar geriledi. Dünkü açılışa göre yüzde 2,92 değer kazanan altının onsu 4 bin 964 dolarda bulunuyor.

GÜMÜŞTE OYNAKLIK ARTTI, KAYIP YÜZDE 39’A ULAŞTI

Altınla birlikte gümüş piyasasında da sert fiyat hareketleri öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta 121,7 dolar seviyesini test eden gümüş, ikinci dalgalanma sürecinde 64 dolara kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla fiyatlar 74 doların üzerine çıktı.

Son 10 günlük süreçte gümüşteki toplam kayıp yüzde 39’a ulaştı. Uzmanlar, gümüşteki yüksek volatilitenin gün içi sert hareketleri ve zincirleme likidasyonları tetiklediğine dikkat çekiyor.

CME’DEN TEMİNAT HAMLESİ

Değerli metallerde artan oynaklık sonrası CME Group, altın ve gümüş vadeli kontratlarında başlangıç teminat oranlarını yükseltti. Buna göre COMEX’te işlem gören 100 ons altın kontratında teminat oranı yüzde 8’den yüzde 9’a çıkarıldı.

5 bin ons gümüş kontratında ise teminat oranı yüzde 15’ten yüzde 18’e yükseltildi.

Söz konusu düzenlemenin, kaldıraçlı işlemlerin maliyetini artırarak yeni pozisyon açma iştahını sınırlamayı amaçladığı belirtiliyor. CME, teminat artışlarının yükselen volatilite dönemlerinde uygulanan rutin bir risk yönetimi adımı olduğunu vurguluyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ, KRİPTO VE METALLER AYNI BASKI ALTINDA

ABD piyasalarında teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgası, kripto varlıkları da etkiledi. Bitcoin, 61 bin dolar seviyesini aşağı yönlü test ederken, haftalık kayıp yaklaşık yüzde 30’a ulaştı. Böylece Bitcoin, Ekim ayından bu yana en düşük seviyelere yaklaşarak ABD seçimleri sonrası elde ettiği kazançların büyük bölümünü geri verdi.

Analistlere göre satış baskısının arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için ‘şahin’ görüşleriyle bilinen Kevin Warsh’ı aday göstermesi bulunuyor. Bu gelişme, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirerek riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı.