Bir dönemin vazgeçilmez elektronik ürünleri, bugün koleksiyon pazarında adeta açık artırma savaşlarına sahne oluyor. Zamanında 'eski' diye bir kenara bırakılan cihazlar, doğru koşullarda saklandıysa bugün lüks otomobil fiyatlarına ulaşabiliyor. Özellikle teknoloji tarihinin kırılma noktalarını temsil eden ürünler, yatırımcıların ve koleksiyoncuların radarında.

YARIM MİLYON DOLARA YAKLAŞAN APPLE I

Apple’ın henüz bir garaj girişimiyken ürettiği Apple I, koleksiyon dünyasının en kıymetli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. 1976 tarihli, ahşap kasalı bu ilk bilgisayar modellerinden çok azı günümüze ulaşabildi. Son müzayedelerde bir Apple I’in 475 bin dolara satılması, teknoloji tarihine olan ilginin ne kadar büyüdüğünü ortaya koydu. Uzmanlara göre bu cihaz, yalnızca nadirliğiyle değil, dijital dönüşümün ilk adımı olmasıyla da benzersiz bir değere sahip.

İLK NESİL IPHONE’LAR SERVET DEĞERİNDE

Akıllı telefon çağını başlatan ilk nesil iPhone’lar, bugün koleksiyon pazarında adeta birer mücevher gibi değerlendiriliyor. Özellikle kutusu hiç açılmamış örnekler, altı haneli fiyatlara alıcı bulabiliyor. Son satışlarda bir ilk nesil iPhone’un 190 bin doları aşması, bu cihazların artık teknoloji ürünü değil, tarihi bir obje olarak görüldüğünü gösteriyor. Döneminde pek ilgi görmeyen düşük kapasiteli modeller ise nadirlikleri sayesinde daha da yüksek rakamlara ulaşabiliyor.

OYUN KASETLERİYLE GELEN MİLYONLUK REKORLAR

Oyun dünyası da bu değer artışından geri kalmış değil. Nintendo’nun efsaneleşmiş oyunlarına ait orijinal ve hiç açılmamış kasetler, koleksiyoncuların en çok peşinde koştuğu parçalar arasında yer alıyor. Super Mario ve Zelda gibi kült yapımların bazı baskıları, milyon dolar seviyesine yaklaşan fiyatlarla el değiştirerek büyük yankı uyandırdı. Bu kasetler artık sadece nostalji değil, yüksek getirili birer yatırım aracı olarak görülüyor.

BUGÜN SIRADAN OLAN ASLINDA HAZİNE OLABİLİR

Uzmanlara göre bu örnekler, teknolojinin hızla eskimesine rağmen doğru koşullarda nasıl değer kazandığını açıkça gösteriyor. Bugün piyasaya çıkan ve geleceği şekillendiren ürünlerin bir kısmı, yıllar sonra benzer fiyatlara ulaşabilir. Belki de şu anda evinizde duran bir kutu, ileride koleksiyon dünyasının en çok konuşulan parçası olacak.