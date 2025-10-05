Haziran 2024’te Varşova Bölge Mahkemesi, Morawski'yi reşit olmayan bir kıza cinsel istismar suçundan suçlu bularak hapis cezasına çarptırdı. Ancak kararın açıklanmasından sonra Morawski'nin izine rastlanmadı. Polonya güvenlik birimleri, oyuncunun yalnızca bu olayla değil, 14 farklı cinsel saldırı vakasıyla daha bağlantılı olabileceğini açıkladı.

INTERPOL'DEN UYARILAR YAPILDI

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, Morawski hakkında kırmızı bülten yayımladı. Interpol’ün resmi internet sitesinde oyuncunun kişisel bilgileri, fiziksel özellikleri ve fotoğrafı yer aldı. Kurum, Morawski’nin sahte kimlikler kullanarak farklı ülkelerde saklanıyor olabileceğini belirterek, halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Polonya polisi, Morawski'nin yeri hakkında bilgi sahibi olanların en yakın güvenlik birimine bilgi vermesini istedi.

SİYASETE DE ATILMIŞTI

Morawski yalnızca oyunculuğuyla değil, siyasi girişimleriyle de biliniyordu. Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) adına Polonya Parlamentosu’nun alt kanadı Sejm için iki kez adaylık başvurusu yapmış, ancak seçilememişti. Son dönemde ise kamuoyunun gündemine daha çok adli suçlamalarla geldi.