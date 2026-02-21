Tayland’daki rüya gibi balayından dönen , fillerle çektirdiği fotoğrafları görünce hayatının şokunu yaşadı. Kendi deyimiyle "filden daha iri" göründüğünü fark eden genç kadın, azmiyle tam 50 kilo vererek adeta küllerinden doğdu.

İlişki döneminde alınan kilolar, pandemi süreci ve stres birleşince 108 kiloya kadar çıkan Kirsty Wright’ın (30) değişim hikayesi, sosyal medyada ilham kaynağı oldu. Genç kadını radikal bir karar almaya iten süreç, en mutlu gününde giydiği gelinliğin içine sığamamasıyla başladı.

GELİNLİĞİNE SIĞMAYINCA PARÇA EKLETTİ

Thesun gazetesinde yer alan hanere göre Kirsty, düğün hazırlıkları sırasında yaşadığı travmayı şu sözlerle aktardı: "Gelinlik provasında elbisem kapanmadı, yanlarına ek parça dikmek zorunda kaldılar. Düğün günümde eğlenmek yerine, hareket edersem gelinliğim yırtılır diye oturmaya bile korkuyordum." Beslenme alışkanlıklarının kontrolden çıktığını itiraf eden Wright; dev paket çikolatalar ve iki kişilik makarna porsiyonlarıyla geçen günlerin faturasını ağır ödediğini belirtti.

FİLLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Düğünün ardından eşiyle birlikte Tayland’a balayına giden Kirsty için dönüm noktası, bir nehirde fillerle çekilen fotoğraflar oldu. Tatil dönüşü kareleri inceleyen genç kadın, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

"O fotoğrafa baktığımda tek gördüğüm devasa bacaklarımdı. Yanımdaki filden bile daha büyük göründüğümü hissettim. O an kendime 'Bir daha asla böyle hissetmeyeceksin' dedim."

KISA SÜREDE 50 KİLO VERDİ

Sadece estetik kaygılarla değil, şiddetli diz ve sırt ağrılarıyla da boğuşan Kirsty, vakit kaybetmeden profesyonel bir destek programına dahil oldu. Beslenme düzenini tamamen değiştiren ve düzenli yürüyüşlere başlayan Wright, istikrarlı mücadelesinin sonunda 108 kilodan 61 kiloya düştü.

Tam 50 kilo veren ve sağlıklı bir yaşama adım atan Kirsty, şimdi bambaşka biri. Eski ağrılarından eser kalmadığını belirten genç kadın, değişim isteyenlere şu mesajı veriyor: "Eskiden hareket etmek bile bir yük gibi geliyordu, şimdi ise resmen özgürüm. Başlamak için asla yarını beklemeyin; o ilk adımı bugün atın."