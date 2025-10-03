Eskiden evlerin köşelerinde sessizce duran o nostaljik eşya şimdi koleksiyonerlerin radarında: antika radyolar. İkinci el sitelerinde fiyatı 30 bin TL’den 40 bin TL’ye kadar çıkan bu tarihi cihazlar, tam altının güncel fiyatıyla yarışıyor.

ALTINLA YARIŞAN DEĞER

Bugün bir tam altının fiyatı yaklaşık 34.543 TL – 34.854 TL arasında seyrediyor. Antika radyo ilanlarında bu cihazlar, 30 bin TL ile 40 bin TL aralığında alıcı buluyor.

NOSTALJİ VE YATIRIM BİR ARADA

Koleksiyonerlik dünyasında antika radyolar sadece estetik değil aynı zamanda kültürel bir değer taşıyor. History Tools adlı koleksiyon portali, antika radyoların değerini etkileyen faktörleri sıraladı. Bu faktörler modelin nadirliği, markası, cihazın orijinal olması, çalışır durumda olması ve çerçevesinin (kasa, ahşap, bakalit vs.) durumu.

“DOĞRU RADYO, YATIRIMA DÖNÜŞEBİLİR”

Koleksiyon dünyasında ses getiren radyoların değerini anlayabilmek için uzmanlar dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı. Örneğin, antika ve vintage radyo değerleri konusunda uzmanlı ısıtan koleksiyonerler, her eserin bir hikaye taşıdığını söylüyor.

Bir koleksiyon yazısında belirtildiği gibi:

“Her bir antika radyo, yalnızca bir elektronik cihaz değil; zanaatkârlığın, tarihsel tasarımın ve nostaljinin bir birleşimidir. Orijinalliği korunmuş, nadir model bir radyo, sıradan versiyonlarından katları değerinde olabilir.”

Yani uzmanlar, cihazın marka/model geçmişi, üretim yılı, kasa tarzı ve çalışma durumunun değer üzerinde büyük etkisi olduğunu söylüyor.

ALTIN DEĞERİNDE BİR ÇÖZÜM

Bir zamanlar sıradan bir ev eşyası olarak kullanılan radyo, bugün sanat eseri, koleksiyon objesi ve yatırım aracı haline geldi. Bazı koleksiyonerlerin verdiği fiyatlar ve yapılan açık artırmalar, antika radyoların “zamana meydan okuyan yatırım” niteliğini ortaya koyuyor.

Radyo meraklıları, internet siteleri, forumlar ve müzayede platformları aracılığıyla nadir modelleri takip ediyor.