60 yıllık geçmişe sahip Dilovası tesisinde çalışanlar bugün (26 Kasım Çarşamba) yönetim tarafından bilgilendirildi. Buna göre üretim 28 Aralık’ta sona erecek ve fabrika kapatılacak.

Kararın duyurulmasının ardından tesiste çalışan 106 kişi arasında belirsizlik ve endişe oluştu. Kıdem tazminatları, primler ve diğer haklara ilişkin detayların ise şirket yetkilileri ile Kristal-İş Sendikası arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

2006'DA KUVEYTLİLER ALDI

Kocaeli Barış gazetesinden Mehmet Çabukel’in aktardığına göre İzocam, Koç Holding bünyesi altında 1965 yılında kurulmuş, 2006’da Compagnie de Saint-Gobain S.A. ve Kuveytli iş insanı Kutayba Yusuf Ahmed Algham ortaklığına devredilmişti. Şirketin Kocaeli’de Gebze ve Dilovası olmak üzere iki üretim tesisi bulunuyor. Dilovası’ndaki taşyünü tesisi ilk yatırım olarak öne çıkarken, 1982’de kurulan Gebze tesisi panel üretimi yapıyor.