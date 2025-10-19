Türkiye’de enflasyonun ve hayat pahalılığının etkisi artık madeni paralarda da kendini gösteriyor. 20 yıl önce günlük yaşamda sıkça kullanılan 25 kuruş, bugün neredeyse hiçbir alışverişte geçmez hale geldi. Artan fiyatlar, paranın pul olmasını hızlandırırken, Darphane’nin üretim tercihleri de ekonomideki erimenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının ilk 9 ayında tek bir adet bile 25 kuruş basılmadı. Buna karşın, 1 kuruş madeni paranın basımına devam edildi. Uzmanlara göre bu durum, 25 kuruşun fiilen tedavülden kalktığını, sembolik değere sahip paraların bile artık ekonomik anlam taşımadığını gösteriyor.

2005 yılında yürürlüğe giren “Yeni Türk Lirası” düzenlemesinin ardından 25 kuruş, toplu taşımada jeton, kantinde tost parası, büfede çay ya da simit karşılığı olarak günlük yaşamın içinde yer alıyordu. Bugün ise aynı 25 kuruşla bir plastik poşet bile alınamıyor.

Yüksek enflasyon ve hızla artan üretim maliyetleri, küçük madeni paraları ekonomik olmaktan çıkardı. Artık 25 kuruşun basılması bile maliyetli hale gelirken, vatandaşın cebindeki paranın alım gücü de dramatik şekilde azaldı.

Bir dönem günlük hayatın vazgeçilmezi olan 25 kuruşun basılmaması, yalnızca madeni paranın değil, alım gücünün de tarihe karıştığının göstergesi oldu. Türkiye, her geçen gün değeri azalan parayla yaşamaya çalışırken, vatandaşın en temel talebi değişmedi: “Artık cebimizdeki para değil, geçimimiz değer kazansın.”