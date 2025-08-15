İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey Köyü, yıllar önce terk edilerek sessizliğe gömülmüştü. Ancak son dönemde artan ilgiyle birlikte köydeki arsa fiyatları büyük yükseliş gösterdi. Doğayla iç içe yapısı, tarihi taş evleri ve henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş atmosferiyle dikkat çeken köy, özellikle yatırımcıların ve şehirden uzaklaşmak isteyenlerin yeni rotası haline geldi.

SİT ALANI OLARAK İLAN EDİLDİ

Geçmişte nüfusun büyük kısmını kaybeden Lübbey, uzun süre “hayalet köy” olarak anıldı. Elektrik altyapısının tamamlanmaması ve ekonomik nedenlerle köy halkı zamanla 7-8 kilometre mesafedeki Çamyayla’ya göç etti. Bugün ise arsa fiyatlarındaki hızlı artış ve bölgenin doğal dokusu, köyü yatırım fırsatına dönüştürdü. Sit alanı olması nedeniyle yapılaşma kısıtlı tutulurken, bu durum tarihi ve doğal görünümün korunmasını sağlıyor.

ULAŞIM ZOR AMA İLGİ BÜYÜK

Köye ulaşmak için tabelasız, bozuk yolları aşmak gerekiyor. Yolculuk zorlu olsa da bu durum, köyün gizemini artırıyor. Terk edilmiş taş evler, sessiz sokaklar ve vadi manzarasıyla ilk kez gelenlerde güçlü bir etki bırakıyor. Köyde hâlen 10-15 kişi yaşıyor; elektrik günde sadece birkaç saat veriliyor, telefon sinyali zayıf ve internet bağlantısı yok. Ancak bu sakinlik, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için cazip bir ortam oluşturuyor.

TAŞ EVLER RESTORASYON BEKLİYOR

Köyde 44 tescilli eski yapı bulunuyor. Çoğunluğu taş yığma olan bu evler yıllardır kullanılmıyor. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla tanıtımı artan köy, fotoğrafçıların ve doğa severlerin uğrak noktası haline geldi. Eski evlerin restore edilerek butik konaklama tesislerine veya yazlık konutlara dönüştürülmesi yönünde girişimler artmaya başladı.

GEÇMİŞİN İZLERİYLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Lübbey, dar taş sokakları, ahşap çatılı evleri ve yıllardır açılmamış kapılarıyla geçmişten izler taşıyor. Bazı noktalar, köye hâkim konumuyla Machu Picchu’yu andıran manzaralar sunuyor. Doğal ve tarihi dokusunu koruyan bu köy, hem turizm hem de gayrimenkul açısından dikkat çekici bir potansiyel barındırıyor.

ERKEN HAREKET EDEN KAZANABİLİR

Uzun süre unutulan Lübbey, yeniden ilgi görmeye başladı. Bugün yıkık durumda olan yapılar, gelecekte restore edilmiş taş evlere dönüşebilir. Sessizlik ve doğayla baş başa bir yaşam arayanlar veya yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için köy, şimdiden dikkatle takip edilmesi gereken bir adres haline geldi.