Bir dönemin vazgeçilmezi olan tüplü televizyonlar, ikinci el online satış sitelerinde yeniden ilgi görmeye başladı. Yıllar önce yerini LCD ve LED ekranlara bırakan bu nostaljik cihazlar, bugün koleksiyoncular ve meraklılar tarafından binlerce liraya alıcı buluyor.

FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR

İkinci el ilan sitelerinde yer alan tüplü televizyonların fiyatları 3.000 TL ile 9.000 TL arasında değişiyor. Özellikle iyi durumda olan, çalışır vaziyetteki ya da özel markalara ait modeller altın fiyatlarını aratmayan rakamlardan satılıyor.

NOSTALJİK EŞYA MERAKLILARINDAN YOĞUN İLGİ

Uzmanlara göre tüplü televizyonlara olan ilgi, büyük ölçüde nostalji tutkusu ve koleksiyon değeriyle bağlantılı. Retro ürünlerin son yıllarda popülerlik kazanması, eski elektronik cihazların da değerlenmesine yol açtı.

Birçok kişi için tüplü televizyonlar, ailece izlenen dizilerin, siyah-beyaz ekranların ve anten ayarlarının simgesi. Bu nedenle, sadece bir elektronik eşya değil aynı zamanda geçmişten gelen duygusal bir bağ olarak görülüyor.

İKİNCİ EL PAZARINDA YÜKSELEN TREND

Nostaljik ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte yalnızca tüplü televizyonlar değil eski kasetçalarlar, pikaplar ve oyun konsolları da ikinci el pazarında değer kazandı.