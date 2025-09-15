1993’te İtalya’dan ABD’ye göç eden Luchin, San Francisco’nun ünlü restoranlarından Rose Pistola’da başladığı kariyerinde kısa sürede yükselerek adını duyurdu. Ardından eşiyle birlikte kendi restoranı Ottavio’yu açtı. Ancak restoran 2016’da kapandı ve çift, 2015’te mali sorunlar nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Bu süreç, Luchin’in hayatında dönüm noktası oldu.

İLK SOYGUN 2018’DE

Nypost'ta yer alan habere göre Luchin’in adli siciline ilk kayıt 2018’de geçti. Orinda’da bir bankaya sahte silah, eldiven ve güneş gözlüğüyle girerek 18 bin dolar alan Luchin kısa sürede yakalanmıştı. O dönem hapishaneden verdiği bir röportajda, “Planım yanlıştı” diyerek pişmanlık duyduğunu ifade etmiş ve mağdur banka çalışanına özür mektubu yazmıştı.

AYNI GÜNDE ÜÇ BANKA BİRDEN...

Aradan geçen yedi yılın ardından bu kez çok daha büyük bir suçla gündeme gelen Luchin, San Francisco Emniyeti’ne göre, 10 Eylül’de Central District’teki üç farklı bankaya arka arkaya girerek el yazısıyla yazdığı notlarla para talep etti. En az bir banka çalışanı, tehdit algısı nedeniyle parayı teslim etti.

FAZLA KAÇAMADI

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiler sayesinde polis Luchin’i kısa süre içinde yakaladı. Şu anda San Francisco County Hapishanesi’nde tutuklu bulunan eski şef, birden fazla banka soygunu ve soygun girişimiyle suçlanıyor.

“ÇARESİZLİK İNSANI SUÇA SÜRÜKLEYEBİLİYOR”

Luchin, 2018’deki soygunun ardından yaptığı açıklamada, “Mutsuzluk ve çaresizlik insanı asla yapmam dediği şeylere sürükleyebiliyor” demişti. Ancak yeniden suç işlemesi, bu sözlerin boşa çıkmış olabileceği yorumlarına yol açtı.