Son olarak 'Ayazın Sonu Güneş' dizisiyle ekranlarda yer alan Birand Tunca 35 yaşına bastı.

Oyuncu, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

Partide Demet Özdemir, Burak Deniz, Burcu Kıratlı ve Turgut Tunçalp gibi ünlü isimler de vardı.

Birand Tunca mekân çıkışı "Yeni yaşınızdan ne dilediniz?" sorusuna "Arkadaşlarım benim hakkımda ne diliyorsa Allah onlara on katını nasip etsin. Benim dileğim çevremdeki insanların mutlu olması. Onlar mutlu oldukça ben de en az onlar kadar mutlu olurum" yanıtını verdi.

"AİLE SADECE KAN BAĞI DEĞİLDİR"

Tunca, kutlamadan kareleri de sosyal medya hesabından "Aile sadece kan bağı değildir" notuyla paylaştı.

Oyuncu, geçen yıl kaybettiği annesine de bir fotoğraf karesiyle yer vermeyi ihmal etmedi.