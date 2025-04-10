Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte birçok meyve için hasat sezonu ufukta görüldü.

Meyvelerin erkenden ve güzel büyümesi için toprağa tohum serpen çiftçilere uyarılarda bulunan uzmanlar, aynı bölgede birbiriyle uyumlu olan bitkilerin tercih edilmesini öneriyor.

GÜZEL VERİMİ ÇİN BİTKİLERİ UYUMLU EKMEK GEREKİYOR

Paylaşılan listede çok sayıda sebze ve meyvenin daha hızlı büyümesi için aynı bölgede ekilebilecek alternatiflerine yer verildi.

Çoğu zaman tarla ve bahçelere dadanan zararlı canlıları uzaklaştırmak amacıyla sebzelerin yakınına bazı çiçekler ekilir. Örneğin domatesler kadife çiçeklerinin yanında büyümeyi severler. Böcekleri uzak tutmak için bu çiçekler, bitkilerin yatağına ya da çevresine ekilebilir.



Ancak bitkinin çok fazla yakınına ot dikmek, uyumsuz meyve ve sebzelerin tercih edilmesi halinde ürünlerin tadında istenmeyen değişikliklere neden olabilir. Meyve ve sebzeleri ekerken, yanlarına şu bitkileri eklemeyi tercih etmelisiniz:



HAVUÇ

adaçayı;

fasulye;

salata;

turp;

biberiye;

soğan;

domatesler;

bezelye.







BİBER

kişniş;

reyhan;

ıspanak;

soğan;

domatesler

PATATES

brokoli;

fasulye;

Mısır;

lahana;

sarımsak;

patlıcanlar;

soğan;

marul;

turp;

bezelye

DOMATES

reyhan;

kuşkonmaz;

salatalık;

fasulye;

kereviz;

havuç;

salata;

dereotu;

kavun;

maydanoz;

soğan;

turp;

biber;

kekik;

ıspanak.