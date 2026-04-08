Filenin Sultanları’nın başarılı oyuncuları Melissa Vargas ile Zehra Güneş performanslarının yanı sıra arkadaşlıklarıyla da öne çıkıyordu. Fakat ikili geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarmış, bu gelişme sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. GÖZ GÖZE GELMEDİLER Melissa Vargas ile Zehra Güneş, Instagram’da birbirlerini takipten çıkmalarının ardından ilk kez sahada rakip oldu. Karşılaşma boyunca Vargas ve Zehra’nın birbirine karşı mesafeli tavırları dikkat çekti. İkilinin iletişim kurmaması ve birbirini görmezden gelmesi gözlerden kaçmadı.

