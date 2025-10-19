Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında jandarma eşliğinde kan, idrar ve saç örneği vermeye götürülen ve listede uyuşturucu kullandığı belirtilen oyuncu Birce Akalay'dan dikkat çeken hamle geldi.

Akalay, yakın dostları İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan başta olmak üzere birçok arkadaşını tek kalemde sildi.

Akalay listenin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim." demişti.

Akalay şu ifadeleri kullanmıştı:

Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim.

En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim."

DOSTLARINI SİLDİ

Akalay yakın dostları İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan’ı, ayrıca Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimleri takipten çıkardı.