İstanbul başsavcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan soruşturma başlatmış, 8 Ekim sabahı erken saatlerde 19 ünlü ismi evinden almıştı.

Savcılık o gün herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını bildirdi. Ünlülerin ifadeleri ve kan örneğinin alınmasının ardından bırakılacağını açıkladı.

19 ismin tamamı aynı günün akşamında kan verdikten sonra serbest bırakıldı.

19 kişi şöyleydi:

Dilan Polat

Engin Polat

İrem Derici

Kubilay Aka

Kaan Yıldırım

Hadise Açıkgöz

Berrak Tüzünataç

Duygu Özaslan Mutaf

Demet Evgar Babataş

Zeynep Meriç Aral Keskin

Özge Özpirinçci

Mert Yazıcıoğlu

Feyza Altun

Derin Talu

Deren Talu

Ziynet Sali

Birce Akalay

Metin Akdülger

Ceren Moray Orcan

Dün akşam Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre şu sekiz ismin kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı açıklandı:

Dilan Polat

Derin Talu

Deren Talu

Birsen Berrak Tüzünataç

Birce Akalay

Kubilay Aka

Metin Akdülger

Kaan Yıldırım

Habere göre kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmeyenlerse şöyle:

Duygu Özaslan Mutaf

Demet Evgar Babataş

Mert Yazıcıoğlu

Zeynep Meriç Aral

Ceren Moray Orcan

Hadise Açıkgöz

Özge Özpirinçci Yamantürk

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'ninse kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlandı.

Söz konusu sekiz isimden biri oyuncu Birce Akalay'dı.

Sonuçların ardından "Yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu belirtmek isterim. En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağız" açıklamasını yapan Akalay'dan önceki gün dikkat çeken bir hamle geldi.

Bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş ile Assos'a giden ünlü oyuncu, başta yakın dostu İbrahim Çelikkol olmak üzere Çelikkol'un eşi, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Selahattin Paşalı ve daha birçok ismi tek kalemde sildi.

Birce Akalay sonra da sevgilisiyle beraber şarkı söylediği anları Instagram'da paylaştı. Seçtikleri şarkı ise bir miktar manidardı...

Kaldıkları otelin balkonunda göğe bakarak şarkı söyleyen aşıklar MFÖ'nün 'Bazen'inini seslendirdi. Şarkının sözleri şöyle:

Şiirler, şarkılar, masallar

Ama insanlar duymaz bazen

Üzme kendini ümitsiz gibi

Sevenin var bak, ne güzel

Güneş doğar, güneş batar

Ama insan uyumaz bazen, düşünür' dediler...

Hakan Kurtaş da sevgilisinin paylaştığı videoyu kendi sayfasına taşıdı.