İstanbul başsavcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan soruşturma başlatmış, 8 Ekim sabahı erken saatlerde 19 ünlü ismi evinden almıştı.
Savcılık o gün herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını bildirdi. Ünlülerin ifadeleri ve kan örneğinin alınmasının ardından bırakılacağını açıkladı.
19 ismin tamamı aynı günün akşamında kan verdikten sonra serbest bırakıldı.
19 kişi şöyleydi:
Dilan Polat
Engin Polat
İrem Derici
Kubilay Aka
Kaan Yıldırım
Hadise Açıkgöz
Berrak Tüzünataç
Duygu Özaslan Mutaf
Demet Evgar Babataş
Zeynep Meriç Aral Keskin
Özge Özpirinçci
Mert Yazıcıoğlu
Feyza Altun
Derin Talu
Deren Talu
Ziynet Sali
Birce Akalay
Metin Akdülger
Ceren Moray Orcan
Dün akşam Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre şu sekiz ismin kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı açıklandı:
Dilan Polat
Derin Talu
Deren Talu
Birsen Berrak Tüzünataç
Birce Akalay
Kubilay Aka
Metin Akdülger
Kaan Yıldırım
Habere göre kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmeyenlerse şöyle:
Duygu Özaslan Mutaf
Demet Evgar Babataş
Mert Yazıcıoğlu
Zeynep Meriç Aral
Ceren Moray Orcan
Hadise Açıkgöz
Özge Özpirinçci Yamantürk
Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'ninse kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlandı.
Söz konusu sekiz isimden biri oyuncu Birce Akalay'dı.
Sonuçların ardından "Yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu belirtmek isterim. En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağız" açıklamasını yapan Akalay'dan önceki gün dikkat çeken bir hamle geldi.
Bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş ile Assos'a giden ünlü oyuncu, başta yakın dostu İbrahim Çelikkol olmak üzere Çelikkol'un eşi, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Selahattin Paşalı ve daha birçok ismi tek kalemde sildi.
Birce Akalay sonra da sevgilisiyle beraber şarkı söylediği anları Instagram'da paylaştı. Seçtikleri şarkı ise bir miktar manidardı...
Kaldıkları otelin balkonunda göğe bakarak şarkı söyleyen aşıklar MFÖ'nün 'Bazen'inini seslendirdi. Şarkının sözleri şöyle:
Şiirler, şarkılar, masallar
Ama insanlar duymaz bazen
Üzme kendini ümitsiz gibi
Sevenin var bak, ne güzel
Güneş doğar, güneş batar
Ama insan uyumaz bazen, düşünür' dediler...
Hakan Kurtaş da sevgilisinin paylaştığı videoyu kendi sayfasına taşıdı.