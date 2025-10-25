8 Ekim sabahı ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yer alan 19 isimden biri de oyuncu Birce Akalay'dı...

Test sonucu pozitif çıkan Akalay'ın kısa bir süre sonra kıymetlisi İbrahim Çelikkol başta olmak üzere, Çelikkol'un eşini, Aslı Enver'i ve Nur Fettahoğlu'nu takipten çıkarması çok şaşırtmıştı.

Geçen gün Bebek'te görüntülenen Birce Akalay, İbrahim Çelikkol sorusu üzerine "Hiiiç hiiiç, asla konuşmayacağım. Ama bu süre zarfında sevdiklerimden çok güzel destekler, mesajlar aldım" demişti.

Akalay'ın bu sözleri Çelikkol'dan destek görmediği yönünde algılanmıştı.

"İBRAHİM ÇELİKKOL HEMEN ARAYIP SORDU"

Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ikilinin arasındaki ipler meğer aylar önce kopmuş. Dağıstanlı, şu bilgileri verdi:

"İbrahim Çelikkol ve eşi Natali, Birce Akalay'ı olaydan hemen sonra arayıp sordu. Durumuyla ilgili düzenli bilgi aldı. Tüm bunlar olurken bir anda takipten çıkarıldıklarını sosyal medyadan öğrendiler. Çelikkol üzüldü ve şaşırdı."

"Meğerse iki eski dost arasındaki bağlar 7 ay önce kopmuş. Birbirlerine karşı mesafeli durmaya, daha az görüşmeye başlamışlar. Ortada ne bir kavga ne de şiddetli bir tartışma var. Birbirlerine seslerini bile yükseltmeden kopmuşlar."

"İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan'ın 20 Eylül'deki nikâhında bulunmayan Birce Akalay dargınlığın nedenini soranlara 'Her şey yolunda' cevabını veriyor. İbrahim Çelikkol'un da ortak dostlarına söylediği şu, 'Birce dostum, kıymetlim. Çok seviyorum."

"SUİSTİMAL EDİLDİĞİMİ HİSSETTİĞİM ANDA..."

Bu arada Birce Akalay 7-8 ay önce Pınar Sabancı'nın, Youtube'daki programında "Dostum dediğiniz kişi ne yaparsa o dostluğu bitirirsiniz?" sorusunu şöyle cevaplamıştı:

"Yapısal olarak bıçak gibi keserim. Suistimal edildiğimi hissettiğim anda hikayeye neşteri atarım. Sevgi baki kalır, ama dostluk biter."