Bankacılık işlemleri sırasında imzalanan sözleşmeler, çoğu zaman detaylı şekilde incelenmeden onaylanıyor. Ancak uzmanlara göre bu sözleşmelerin içinde kredi kartı tahsisine ilişkin maddeler yer alabiliyor. Kart fiziksel olarak teslim edilmese bile sistem üzerinde bir limit tanımlanmış olabiliyor.

Bu durum özellikle birden fazla bankayla çalışan tüketiciler için önemli bir risk oluşturuyor. Çünkü sistem, tüm bankalardaki kart limitlerini toplu olarak değerlendiriyor.

YASAL SINIR TOPLAM ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

Türkiye’de kredi kartı limitleri belirli bir yasal çerçevede sınırlandırılıyor. Toplam limit, kişinin aylık gelirine göre belirleniyor ve tüm bankalardaki kartlar bu hesaba dahil ediliyor.

Uzmanlara göre başka bir bankada açık görünen ve kullanılmayan bir kredi kartı limiti, aktif kullandığınız kartın limit artışını engelleyebiliyor. Aynı şekilde ihtiyaç kredisi başvurularında da bu toplam finansal yük dikkate alınıyor.

KREDİ ÇEKERKEN OTOMATİK KART TANIMLANABİLİYOR

Finans çevrelerinin dikkat çektiği bir diğer konu ise kredi kullanımı sırasında ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda kredi işlemleri kapsamında sistem üzerinden kredi kartı limiti oluşturulabiliyor. Tüketici kartı kullanmasa dahi tanımlı limit, finansal kapasiteyi sınırlayabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, özellikle geçmişte kredi kullanmış kişilerin sistemde açık görünen kartlarını kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜM LİMİTLER E-DEVLET'TE GÖRÜNÜYOR

Adınıza tanımlı kredi kartı ve kredi limitlerini öğrenmek için e-Devlet sistemi yeterli oluyor. “Risk Merkezi Raporu” hizmeti üzerinden;

-Hangi bankada ne kadar kredi kartı limiti bulunduğu

-Kredili mevduat hesabı (KMH) limitleri

-Aktif kredi ve borç bilgileri

-tek rapor halinde görüntülenebiliyor.

Uzmanlar, özellikle yeni bir kredi ya da kart başvurusu öncesinde bu raporun mutlaka incelenmesini öneriyor.

UZMANLAR UYARIYOR: GEREKSİZ LİMİTLERİ KAPATIN

Ekonomi uzmanlarına göre finansal esnekliği korumak için kullanılmayan kredi kartlarının kapatılması ya da limitlerinin düşürülmesi gerekiyor. Aksi halde tüketici, farkında olmadan toplam limit sınırına takılabiliyor.

Birden fazla kredi kartı bulunanların, düzenli aralıklarla e-Devlet üzerinden kontrol yapması ve gereksiz açık limitleri sonlandırması, hem kredi notu hem de başvuru süreçleri açısından avantaj sağlıyor.