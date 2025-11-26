İstanbul'da bir kafede öğretmen ve velilerin uzun süre vakit geçirip birer kahve ve çay içtikleri iddia edildi. Bu iddia üzerine kafe sahibi veli ve öğretmenleri mekandan kovdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

'MEKAN SAHİBİ BENİM SENİ KOVUYORUM, HERKESE ŞİKAYET ET!'

Öğretmenlerle kafe girişinde tartışan esnaf 'ben buranın sahibiyim ve bir daha burada sizi görmek istemiyorum' isyanıyla şu ifadeleri kullandı:

"Hadi abicim hadi çık. Mekan sahibi benim, seni kovuyorum. Bir daha da gelme, istemiyorum seni olur mu? Burayı her yerde paylaşabilirsin. Ben seni kovuyorum. Emniyet müdürleri, vali, karakol, kaymakam, cimere... Her yere şikayet et. Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle. Öğretmenlikle alakası yok; seni kovuyorum. Seni bir daha da burada görmek istemiyorum. Beni nereye çekersen çek. Hadi buradan çık ablacım. Canımı da sıkma uzatma."