Bireysel borç yapılandırması yeniden gündeme geldi. Konu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ele alındı.

VATANDAŞIN BORCU GÜNDEMDE

Finansal İstikrar Komitesi, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Toplantıda, makroekonomik görünüm ve finansal sektöre etkileri değerlendirilirken, vatandaşların banka borçları da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.

KREDİLER VE KARTLAR İÇİN YENİDEN YAPILANDIRMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara ilişkin bugüne kadar atılan adımlar değerlendirildi.

Ayrıca, önümüzdeki dönemde atılabilecek yeni adımların da masaya yatırıldığı bildirildi.

YAPILANDIRMA 10 EKİM'DE SONA ERMİŞTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 10 Temmuz’da aldığı kararla bireysel kredi kartı kullanıcıları ve ihtiyaç kredisi borçlularının borçlarını yeniden yapılandırabilmesine olanak tanımıştı.

Söz konusu yapılandırma kolaylığı ise 10 Ekim’de sona ermişti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, geçen ay kredi kartlarıyla yapılan toplam harcama 1 trilyon 856 milyar lira olarak kaydedildi.