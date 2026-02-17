Yükseliş sürdükçe birikimler yalnızca yastık altında kalmıyor, aynı anda banka mevduat hesaplarında ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) de altın ağırlığı büyüyor.

13 Şubat itibarıyla 2 trilyon 472 milyar TL büyüklüğe ulaşan BES havuzunda, birikimlerin yüzde 42.65’i, yani yaklaşık 1 trilyon 54 milyar TL’si kıymetli maden cinsi varlıklara park edilmiş durumda. Nitelim, BES’te, tasarruflarını altında değerlendirenler 2025’te yüzde 100.8 gibi rekor getiri elde etti. BES’teki katılımcıların fon tercihine bakıldığında 7.9 milyon yatırımcının birikimlerini altın, gümüş gibi kıymetli maden fonlarında değerlendirdiği görülüyor.

40 MİLYAR TL GÜMÜŞTE

Bireysel Emeklilik Uzmanı Zeynep Candan Aktaş bunun yaklaşık 1 trilyon lirasının altın fonlarından, yaklaşık 40 milyar lirasının gümüş cinsi varlıklarda değerlendirildiği bilgisini verirken, sistemdeki fon dağılımını paylaştı. 13 Şubat itibarıyla fon dağılımına bakıldığında, hisse senetleri yüzde 16.61 payla yaklaşık 411 milyar TL’ye karşılık geliyor. Kamu iç borçlanma araçları yüzde 11.1 ile yaklaşık 274 milyar TL, fon katılma payları ise yüzde 7.13 ile yaklaşık 176 milyar TL büyüklüğünde.

Ters repo–repo işlemleri yaklaşık 113 milyar TL, yabancı menkul kıymetler 109 milyar TL, kamu dış borçlanma araçları 85 milyar TL, kamu iç kira sertifikaları 68 milyar TL ve vadeli mevduat 65 milyar TL seviyesinde bulunuyor.