Üst geçidin Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağının indiği noktada bulunan Taşyürek Apartmanı sakinleri hiç beklemedikleri bir sorunla karşılaştı. Üst geçidi kullananlar evin içini rahatlıkla görebiliyordu. Çeşitli girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Taşyürek ailesi, 2014 yılında üstgeçidin yıkılması için mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Kocaeli İdare Mahkemesi, konuyu bilirkişiye danıştı. Bilirkişinin raporunda, dava konusu üst geçitten geçildiğinde evin içinin gözüktüğü, konutlara çok yakın olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, 2016 yılında, bilirkişi raporu ve dosyadaki ifadeleri birlikte değerlendirerek üst geçidin yıkılması yönünde karar aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü karara itiraz edip dosyayı istinafa götürürdü. Dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran uzlaşma amacıyla üst geçidin evin içini gören kısımlarının üzerinin kapatılması yönünde aileyle anlaşma sağladı.

Üzeri metal iskeletle kapatılıp Taşyürek ailesinin evinin içinin gözükmesi önlenen üst geçitle ilgili hukuk süreci 2023’e kadar devam etti. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, üst geçidin yıkılması yönünde itiraz yolu kapalı olmak üzere nihai kararını açıkladı.

TEDİRGİNLİK SÜRÜYOR

Karayolları karar üzerine üst geçidi sökerek 1 metre ileriye taşımaya karar verdi. Ancak açının değişmesi, Taşyürek ailesini yeniden tedirgin etti. Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan günde 400-500 kişinin kullandığı üst geçidin taşınması sıkıntı yaratmayacağını umduklarını söyledi.