Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki Nice ve Stuttgart zaferleri, sarı-lacivertli futbolcuları transferin gözdesi haline getirdi. Beşiktaş derbisinin zorluk derecesinin yüksekliği de Avrupalı scoutların F.Bahçeli yıldızları değerlendirmek için iyi bir fırsat olacak. Marco Asensio’yu zaten Sevilla almak istiyor. İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski de transferin diğer gözde isimleri.

SZYMANSKİ AYRILABİLİR

BEŞİKTAŞ derbisinde İsmail Yüksek’i Premier Lig ekibi Brighton ve Alman ekibi Stuttgart’ın scoutları takip edecek. Maça yedek kulübesinde başlaması ve sonradan oyuna dahil olması beklenen Szymanski de Fransız ve Alman kulüplerinin göz hapsinde. Polonyalı futbolcuyu yaz transfer döneminde Lyon kadrosuna katmak için çaba sarf etmişti.

ALT LİMİT 10 MİLYON

YÖNETİM, İsmail için devre arası tekliflere kapalı. Teknik Direktör Domenico Tedesco da milli yıldızın kısa vadede satılmasını istemiyor. Tedesco ile yeniden doğan İsmail Yüksek de ocakta ayrılmayı düşünmüyor. Ancak sezon sonu iyi bir teklif gelirse ayrılığı düşünebilir. F.Bahçe yönetimi, Szymanski’yi ise ocakta 10 milyon Euro’ya satmaya hazır.