Kredi faizlerini yüzde 45-50’nin üzerinde tutan bankalar, TL vadeli mevduata ise yüzde 14’e kadar düşebilen faiz oranları teklif ediyor. Kredi-mevduat makasındaki farkla bankaların kârı büyürken, reel sektörün sermayesi eriyor.

Ekonomistler ve iş dünyası, Türkiye’nin dengeli ve toplumun refahını artıran şekilde büyümesi için kredi faiz oranlarının düşmesi, kredi limitlerinin kaldırılması gerektiğinin çağrısını yapıyor. Kredi faizleri, bazı bankalar ve faktoring şirketlerinde enflasyon hedefinin neredeyse 2.5 katına yaklaşırken, mevduat faizleri ise enflasyonun bile altında kalıyor. 1 yıllık, 1 milyon liralık TL vadeli mevduatın getirisi özel ve kamu bankalarında yüzde 14’ten başlıyor, yüzde 33.5’e kadar yükselebiliyor.

GERİ ÖDEMESİ 1.4 MİLYON TL

Böylece 1 milyon liralık mevduatın 1 yıl sonunda net getirisi en düşük 126 bin lira, en yüksek ise 284 bin liraya ulaşabiliyor. 1 milyon liralık birikimiyle bankalara giden vatandaşa veya şirkete en yüksek yüzde 33.5 oranında faiz teklif ediliyor. Bu faiz oranını teklif eden Denizbank’ta 1 yıl vadeli, 1 milyon liralık mevduatın net getirisi 284 bin lira oluyor. Aynı tutar ve vadedeki birikimlere Yapı Kredi yüzde 31.2, Akbank yüzde 31, Ziraat Bankası ise yüzde 30 faiz oranı teklif ediyor. 1 yıllık mevduat faizi Garanti ve İş Bankası’nda yüzde 26.5, Halkbank’ta yüzde 23, Vakıfbank’ta yüzde 22 seviyesinde bulunuyor. En düşük oranlar ise yüzde 16 ile Odeabank ve yüzde 14 ile TEB bankalarında görülüyor.

Kamu ve özel bankalarda 1 milyon liralık mevduatın getirisi 1.1 milyon liraya kadar düşebiliyorken, aynı tutarda ve vadede kullanılan ticari kredilerde ise şirketler 1.4 milyon liraya yaklaşan ödeme yapmak zorunda kalıyor.