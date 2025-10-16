Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen haziran ayında bazı karayollarında müzik çalındığını kendisi direksiyona geçip göstermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun geçen haziran ayında büyük bir kampanya ile tanıttığı, “Melodili Yol” uygulaması, güvenlik gerekçesi ile iptal edildi.

ZİHNİ SİNİR PROJESİ

İlk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu ile Ankara Eskişehir Devlet Yolu’nda hayata geçirilen uygulamanın trafikte güvenliğe zarar verdiği iddiasıyla kaldırıldığı öğrenildi.

Bu kararla, uygulama için yapılan tüm çalışmalar ve harcanan para da boşa gitmiş oldu.

Karayollarındaki “Müzikal bir yolculuk” uygulaması kaldırıldı.

Daha 5’inci ayını bile doldurmadan iptal edilen uygulamanın kaça mal olduğu, kimlerin bundan kazanç sağladığı her zaman olduğu gibi açıklanmadı. Kimi çevrelerin ‘Zihni Sinir Projesi’ olarak nitelediği uygulamayı Karayolları Genel Müdürlüğü başlatmış, önce Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21. km’sinde, ardından Ankara Eskişehir yolunun Sivrihisar Çıkışı 37. km’sinde uygulanmaya başlanmıştı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, “Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart’ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var” demişti. Yollarda sürücüler saatte 100 km sabit hızla seyrettiğinde, yol yüzeyine çift kompenantlı yol çizgi boyası uygulaması sayesinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyordu.