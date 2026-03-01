Tıp fakültesi mezunu olan ve Türkiye güzeli seçildikten sonra Bingöl’deki görevine gitmeyerek ABD’ye yerleşen İdil Bilgen, sosyal medya hesabından bir sağlık testi paylaştı. "Bu pozisyonda 15 saniye kalabiliyorsanız 30 yaşındasınız" diyerek vücut yaşı ölçme yöntemi öneren Bilgen, beklediği ilgiden çok sert eleştirilerle karşılaştı. Bilgen'in fiziksel yeterlilik vurgusu yaptığı video, takipçilerinin yarışma sürecindeki "haksız birincilik" tartışmalarını körüklemesine neden oldu.

DOKTORLUK KARİYERİNİ ABD'DE DEVAM EDECEK

Yarışmanın ardından doktor olarak atanmasına rağmen Türkiye’de görev yapmayan Bilgen’in ABD kararı, paylaşımlarına gelen tepkileri artırıyor. Sosyal medya kullanıcıları, vücut yaşı videosunun altına Bilgen'in fiziksel özelliklerini ve birincilik sürecini hedef alan binlerce yorum bıraktı. Kullanıcılar, paylaşılan testten ziyade Bilgen'in Miss Turkey tacını taşıyacak kriterlere sahip olmadığını savunarak "torpil" suçlamalarını yineledi.

SERT YORUMLARIN HEDEFİ OLDU

Bilgen’in paylaştığı içerik, kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada "Ütü masası gibi kız, nasıl birinci yaptılar?", "Aynaya bakınca utanır insan, torpille bile birinci olamaması lazımdı" ve "Ne fizik ne yüz, mümkün değil" şeklindeki sert yorumlar dikkat çekti.