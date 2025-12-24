İçişleri Bakanlığı, ABB’nin özellikle hastane önleri ve üniversitelerin yoğun olduğu bölgelerde 13 noktada yurttaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunması üzerine Mansur Yavaş hakkında inceleme başlattı.

'NEYİNİ SORUŞTURUYORLAR BEN DE ANLAMADIM'

Cumhuriyet’ten Emirhan Çoban’ın haberine göre incelemenin gerekçesi, Yavaş’ın 19 Mart’ta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı yürüyüş yapan gençlere çorba ve battaniye dağıtımı yapılması olarak gösterildi.

Yavaş, konuya ilişkin açıklamasında, “Öğrencilere çorba dağıtmışız. Bunun soruşturulacak hiçbir şeyi yok. Neyini soruşturuyorlar ben de anlamadım. İnsani olan herkes benim gibi davranır. Gençlerin eylem yaparken değil, toplanıp şarkı türkü söylediği bir sırada onlara çorba göndermenin neresi suç?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan AKP’li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise yayımladığı bültende öğrencilere çorba ve simit dağıtımı yapılacağını duyurdu. Belediyenin bu hizmeti “öğrencilere müjde” olarak sunması, benzer uygulamalara yönelik farklı tutumları ve belediyelere dönük çifte standart tartışmasını yeniden alevlendirdi.