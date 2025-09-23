Birleşmiş Milletler, FIFA ve UEFA’ya İsrail’i tüm turnuvalardan men edilmesi önerisinde bulundu. İddialara göre Birleşmiş Milletler'e bağlı uzman kuruluşlar İsrail kulüplerinin ve milli takımının futboldan men edilmesi için FIFA ile UEFA'ya başvuruda bulundu. Şu anda 20 ülke men talebini destekliyor. FIFA ve UEFA’nın İsrail için ne karar vereceği ise henüz belli değil.

RUSYA MEN EDİLMİŞTİ

FIFA ve UEFA, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle hem Rusya Milli Takımı’nı hem de kulüplerini tüm turnuvalardan men etmişti.