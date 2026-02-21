Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze yardım fonuna destek yapmasının ardından BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Levent'in BM Genel Merkezi'ne geldiği ve gitarıyla şarkı söylediği anları X hesabından paylaştı. Msuya paylaşımına, "Her şey bir insanı sevmekle başlar. İnsancıllığın empatiyle, yani birinin ihtiyaç duyduğu anda yanında olmayı seçmekle başladığına dair güzel bir hatırlatma" notunu düştü. Msuya'nın paylaşımını alıntılayan gazeteci Razı Canıklıgil, Haluk Levent'in Finlandiya ve Ankara konserlerinin gelirini BM'nin Gazze yardım fonuna bağışladığını yazdı.

