Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 28 yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, 20-24 Nisan haftasında yüzde 1,23 oranında değer kaybetti.

Endeks, 14 bin 462 puandan başladığı haftayı 14 bin 409 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 14 bin 212 puandan işlem görürken, gördüğü en yüksek seviye 14 bin 616 puan oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 5,23 ve holding endeksi de yüzde 2,05 oranında değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,71 oranında değer kaybetti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 42,63 oranında değer kazancıyla Efor Yatırım (EFOR) oldu. Onu yüzde 23,53 ile Katılım Evim (KTLEV) ve yüzde 15,66 ile Destek Faktoring (DSTKF) takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN ÜÇ HİSSE

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 22,09 ile Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) gelirken, yüzde 19,74 ile Kontrolmatik (KONTR) ve yüzde 12,46 ile Fenerbahçe (FENER) onu takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN ÜÇ HİSSE

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 787 milyar 520 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. 877 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yer alırken, Enka İnşaat (ENKAI) de 639 milyar TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 46 milyar 298 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 40 milyar 198 milyon TL ile Sasa Polyester (SASA) ve 29 milyar 672 milyon TL’lik işlem hacmi ile Astor Enerji (ASTOR) ilk sıralarda yer aldı.