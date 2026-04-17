Kolombiya’nın Armenia kentinde yürütülen araştırmalar, biyoloji ve müzik dünyasını bir araya getiren ilginç bir keşfe imza attı. Duvar çatlaklarında yaşayan ve efsanevi grup Pink Floyd’un kült eseri The Wall'a (Duvar) ithafen "Pikelinia floydmuraria" adı verilen yeni bir örümcek türü tanımlandı.

Küçük Boyut, Dev Avcı Yeteneği

Sadece 3 ila 4 milimetre uzunluğunda olan bu minik canlı, boyutuna bakıp onu hafife alanları şaşırtıyor. Yapılan gözlemler, bu örümceğin kendisinden tam altı kat büyük karıncaları bile ustalıkla avlayabildiğini ortaya koydu. Şehir hayatına kusursuz uyum sağlayan bu tür; sivrisinek, sinek ve kınkanatlı böceklerle beslenerek adeta doğal bir "zararlı böcek kontrolörü" gibi çalışıyor.

Yapay Işıkları Av Sahasına Çeviriyor

Bilim insanlarına göre bu akıllı avcı, stratejisini şehir hayatına göre optimize etmiş durumda. Örümceklerin, özellikle gece lambaları ve yapay ışık kaynaklarının çevresine ağ kurarak ışığa yönelen böcekleri hedef aldığı düşünülüyor. Bu durum, onları şehir ekosisteminde kimyasal ilaçlara gerek kalmadan denge sağlayan gizli bir güç haline getiriyor.

Galapagos ile Gizemli Akrabalık

Çalışmanın en heyecan verici kısımlarından biri de bu türün binlerce kilometre uzaktaki Galapagos Adaları’nda yaşayan akrabalarıyla olan benzerliği. 1902’de tanımlanan Pikelinia fasciata türü ile gösterdiği morfolojik benzerlikler, bilim dünyasında yeni bir tartışma başlattı: Bu iki tür ortak bir atadan mı geliyor, yoksa birbirlerinden habersiz aynı çevresel koşullara mı uyum sağladılar?

Sırada Ne Var?

Araştırmacılar, bu "rock yıldızı" örümceğin evrimsel geçmişini çözmek için DNA analizlerine odaklanmış durumda. Şehir hayatının duvarları arasında daha keşfedilmeyi bekleyen kaç gizli kahraman olduğu ise merak konusu.