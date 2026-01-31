ABD'nin Connecticut eyaletinde sıradan bir pazar gününde yaşanan olay, antika dünyasının en büyük keşiflerinden birine dönüştü. İkinci el eşyaların satıldığı bir açık hava pazarını gezen antika meraklısı, tezgahta gördüğü mavi çiçekli küçük bir kaseye sadece 35 dolar yaklaşık 1.500 TL ödeyerek satın aldı. Ancak kaseyi eline aldığında hissettiği "farklılık", onu hayatının keşfine götürdü.

SIRADAN BİR KASE DEĞİL, HAZİNE ÇIKTI

Satın aldığı parçanın üzerindeki kobalt mavisi desenlerden ve porselen kalitesinden şüphelenen kişi, eseri ünlü Sotheby's müzayede evine götürdü. Uzmanlar tarafından titizlikle incelenen 16 santimetrelik kase, koleksiyoncuların rüyalarını süsleyen 15. yüzyıl Ming Hanedanlığı dönemine ait nadir bir parça çıktı.

Sotheby’s uzmanı Angela McAteer, bu türden dünyada sadece 7 adet bilindiğini vurgulayarak, "Böyle hazinelerin hala sokak aralarındaki pazarlarda keşfedilebiliyor olması mucize gibi" ifadelerini kullandı.

DEĞERİ 21 MİLYON LİRA

Uzman değerlendirmesi sonucunda, 35 dolara alınan bu "şanslı" kase için 300 bin ile 500 bin dolar yaklaşık 13-21 milyon TL arasında bir değer biçildi.

Kaseninde yer alan lotus ve şakayık motifleri, Ming döneminin karakteristik özelliklerini taşırken, bu kadar iyi korunmuş bir örneğin nasıl olup da bir bitpazarına düştüğü ise hala gizemini koruyor.