Bitcoin (BTC-USD), Çarşamba gecesi 73 bin dolar seviyesinin altına inerek gün içindeki kayıplarını derinleştirdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, hükümetin kripto paraları desteklemeyeceğini ifade eden açıklamaları ve piyasalardaki genel satış dalgası düşüşte etkili oldu.

Lider kripto para Bitcoin, 76 bin 960 dolardan sert düşüş yaşayarak, 70 bin 101 dolara kadar sert geri çekilme yaşadı. Bitcoin bugün sabah 08.43'te 71 bin 50 dolarda bulunuyor. Bitcoin'in kritik 70 bin dolar altına sarkması düşüşleri daha da tetikleyebilir.

ABD'Lİ BANKADAN 38 BİN DOLAR UYARISI

ABD'li finans şirketi Bitcoin'deki düşüşün ardından açıklamada bulundu. Stifel, geçmiş piyasa döngülerine atıfta bulunarak Bitcoin’in 38 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. Banka, bu riskin arkasında Fed’in daha sıkı para politikası duruşu, ABD’de kripto düzenlemelerinin yavaşlaması, likiditenin daralması ve ETF’lerden güçlü çıkışlar olduğunu belirtti.

Stifel’e göre piyasada görünüm “aşırı korku” bölgesine gerilerken, bu durum hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı ilgisinin zayıfladığına işaret ediyor.

HAZİNE BAKANI BESSENT'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde Çarşamba günü yapılan oturumda konuşan Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Hazine Bakanlığı’nın bitcoin ya da diğer kripto paraları satın alma yetkisine sahip olup olmadığına ilişkin soruya, “Buna yetkim yok ve Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) başkanı olarak da böyle bir yetkim bulunmuyor” yanıtını verdi.

Bitcoin’deki düşüşte, genel piyasa satış baskısının yanı sıra yatırımcı Michael Burry’nin uyarıları da etkili oldu. Burry, bitcoin fiyatında kalıcı bir düşüşün “büyük bir değer yıkımına yol açabilecek bir ölüm sarmalını tetikleyebileceğini” belirtti. Substack’te yayımladığı değerlendirmede Burry, “Bitcoin tamamen spekülatif bir varlık olarak ortaya çıktı ve altın ile diğer değerli metaller gibi bir değer kaybına karşı korunma aracı olmaktan uzak” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük kripto parası bitcoin, yıl başından bu yana yüzde 17 değer kaybetti. CoinMarketCap verilerine göre bitcoin fiyatı, 5.35 UTC itibarıyla 70.315 dolar seviyesinde işlem gördü.

Bitcoin, geçen hafta sonu da sert düşüş yaşayarak art arda dördüncü aylık kaybını kaydetti. Bu hareket, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen cuma günü, Jerome Powell’ın görev süresinin Mayıs ayında sona ermesinin ardından Federal Rezerv’in başına Kevin Warsh’ı aday göstereceğini açıklamasıyla aynı döneme denk geldi. Piyasalar, bu adaylığı “şahin” bir sinyal olarak değerlendirdi.

Bitcoin’deki düşüş, Ether (ETH-USD) ve diğer dijital varlıklara da yansıdı. 10X Research stratejistleri, bitcoin için 73 bin dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğuna işaret ederek, “Mevcut akımlar, yatırımcı duyarlılığının anlamlı biçimde değiştiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Stratejistler, yatırımcıların henüz “dipten alım” pozisyonu almadığını ve aşağı yönlü trendin sürdüğünü vurguladı.

Araştırma notunda, yatırımcıların yeni bir toparlanma beklentisinden ziyade kaldıraç azaltmaya ve pozisyon kapatmaya odaklandığı belirtildi. Analistler, net bir katalizör olmaması nedeniyle piyasaya girişte acele edilmediğini ifade etti.

Fundstrat Dijital Varlıklar Başkanı Sean Farrell ise 70 bin doların orta bandının güçlü bir destek alanı olarak öne çıktığını belirtti. Farrell, bu seviyenin Mart 2024’te gün içi zirve, Nisan 2025’te ise tarife kaynaklı satışlar sırasında gün içi dip seviyeye karşılık geldiğini hatırlattı.

Farrell, son geri çekilmenin sınırlı bir pozisyon alımı için daha cazip bir risk-getiri dengesi sunduğunu ancak genel trendin hâlâ aşağı yönlü olduğunu vurguladı. Geleneksel piyasalardaki pozisyon risklerinin kripto piyasaları üzerinde baskı yaratmaya devam edebileceği uyarısında bulundu.

