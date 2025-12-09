Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin için 2025 rekor, zirveler ve sert satışlarla geçen bir yıla dönüştü. Fakat Bitcoin, 2022’den bu yana ilk kez yılı yıllık bazda düşüşle kapatma riskiyle karşı karşıya.

Dünyanın önde gelen borsa endeksleri de oldukça çalkantılı bir yıl geçirdi. Tarifeler, faiz oranları ve olası bir yapay zekâ balonuna dair endişeler piyasaları sarsarken, endeksler defalarca rekor seviyelere ulaşıp ardından geri çekildi. Hisse senetleri yıl başından bu yana çoğunlukla yükselişte olsa da, Bitcoin’in hisse senedi fiyatlarıyla olan genel korelasyonu bu yıl belirgin şekilde güçlendi.

Analistler, geleneksel bireysel ve kurumsal yatırımcıların kripto paralara yönelmesiyle birlikte Bitcoin’in dalgalanmalarının giderek daha fazla 'borsa piyasası duyarlılığını' takip ettiğini belirtiyor.

Analistler ayrıca gelecek yıl Bitcoin fiyatlarının, para politikası değişimleri ve yapay zekâ hisselerindeki yüksek değerlemelere ilişkin endişeler gibi hisse senetleri ile diğer riskli varlıkları etkileyen faktörlere daha sıkı bağlanabileceği belirtiliyor.

Wintermute Stratejisti Jasper De Maere, “Kriptonun geniş hisse senedi piyasalarına tepki vermesi 2025 boyunca tutarlı bir tema oldu” dedi.

EKİM'DE EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞMIŞTI

Yılın başlarında kripto dostu ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesiyle yükselişe geçen kripto paralar, nisan ayında Trump’ın gümrük tarifesi açıklamaları sonrasında hisselerle beraber sert biçimde düştü, fakat hızlı bir toparlanma yaşadı. Bitcoin, Ekim ayının başlarında 126 bin doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Fakat sadece birkaç gün sonra, 10 Ekim’de, Trump’ın Çin ithalatına yeni bir tarife açıklaması ve kritik yazılımlara dair ihracat kontrolleri tehdidi piyasalarda yeniden sert düşüşe yol açtı.

80 BİN DOLARIN ALTINDA KAPATABİLİR

Bitcoin o tarihten beri toparlanmakta zorlanıyor ve kasım ayında, 2021 ortasından bu yana en büyük aylık düşüşünü yaşadı. Fakat opsiyon platformu Derive.xyz verilerine göre, son haftalarda opsiyon piyasasındaki kötümserlik bir miktar azaldı. Yatırımcılar, geçen haftanın sonu itibarıyla Bitcoin’in yılı 80 bin doların altında kapatma olasılığını yüzde 15 olarak fiyatladı. Bu oran, sadece birkaç hafta önce yüzde 20 seviyesindeydi.