Bitcoin, sessiz ama kararlı bir yükselişle yeniden 80 bin dolar seviyesini gözüne kestirdi.

Bloomberg verilerine göre, son bir ayda Bitcoin fonlarına (ETF) 2 milyar dolarlık nakit girişi oldu. Bu hareketlilikte en büyük rolü, Michael Saylor’ın yönetimindeki Strategy Inc. oynadı. Şirket, sadece bu ay içinde 3,9 milyar dolarlık Bitcoin alarak son bir yılın en büyük yatırımını yaptı.

FİYATLAR SESSİZCE YÜZDE 14 ARTTI

Ekranları her gün takip etmeyenler için bu durum sürpriz olabilir; ancak Bitcoin, Mart ayının sonundan bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazandı. Bu durum, piyasanın kemikleşmiş yatırımcıları arasında "beklenen geri dönüş başladı" yorumlarına neden oluyor. Sadece Bitcoin değil, piyasanın ikinci büyük oyuncusu olan Ether de bu süreçte yüzde 10 değer kazanarak 2.300 dolar seviyesine çıktı.

YATIRIMCI BEKLENTİSİ OLUMLUYA DÖNDÜ

Uzmanlar, piyasadaki havanın değiştiğini belirtiyor. Geçtiğimiz aylarda fiyatlar her yükseldiğinde yatırımcılar hemen satış yapıp nakde geçiyordu. Ancak son haftalarda bu durum değişti; yatırımcılar artık daha iyimser beklentilerle hareket ediyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Kripto para uzmanlarına göre, fiyatların belirli seviyelerin üzerinde tutunması güveni artırdı. Analistler, Bitcoin’in kritik eşikleri aşmasıyla birlikte yükselişin daha da hızlanabileceğini öngörüyor. Özellikle büyük şirketlerin alımlara devam etmesi, piyasadaki "80 bin dolar" beklentisini her geçen gün güçlendiriyor.