ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma çabalarına dair yeniden alevlenen endişeler, doların değer kaybetmesine neden olurken Bitcoin, “Liberation Day” (Kurtuluş Günü) olarak anılan tarife açıklamalarından beri en yüksek seviyesini gördü.

Dünü 83 bin 940 dolar ile 85 bin 319 dolar aralığında geçiren Bitcoin günü 85 bin 737 dolardan tamamladı. Yeni günde ise öğlen seansında 12.05'te 87 bin 698 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM'DA YÜKSELİŞTE

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum'da da yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü bin 564 dolar ile bin 619 dolar aralığında geçiren Ethereum günü bin 611 dolardan tamamladı. yeni günde ise öğlen seansında aynı saat diliminde bin 651 dolarda yükselişini sürdürüyor.