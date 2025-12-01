Dünya çapında yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili olurken, kripto paralar tarafında da etkili oluyor. Kripto paralar yeni haftaya düşüşle başladı.

Kripto paralar haftanın ilk işlem gününde sabah seansında yüzde 6'ya yakın düşüş yaşayarak 85 bin dolar seviyesine geriledi. Bitcoin, sabah seansında 08.18'de 85 bin 761 dolara bulunuyor. Bitcoin, Kasım ayında yüzde 17'ye yakın değer kaybetti.

ETHEREUM'DA SERT DÜŞÜŞ!

Altcoinelrde de sert düşüşler yaşanıyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, yüzde 7'ye yakın düşüşle 2 bin 800 dolara geriledi.

Kripto piyasası, Ekim ayı başında Bitcoin’in tüm zamanların zirvesi olan 126.251 dolara ulaştıktan sonra, yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun silinmesiyle başlayan, haftalardır kırılgan bir hareketlilik sergiliyor.

SOLANA'DA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Solana da yüzde 7'den fazla değer kaybederek 125,96 dolara geriledi.

Pazartesi günkü yeni satış dalgası, yatırımcıları daha büyük düşüşler konusunda endişelendirdi. FalconX’in APAC türev işlemleri sorumlusu Sean McNulty, "Aralık’a riskten kaçış modunda başladık. En büyük endişe, Bitcoin borsa yatırım fonlarına gelen zayıf girişler ve dipten alım yapan yatırımcıların yokluğu. Bu ay yapısal karşı rüzgarların devam etmesini bekliyoruz. Bitcoin’de bir sonraki kritik destek seviyesi olarak 80.000 doları izliyoruz" şeklinde konuştu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.