Kripto borsalarda güven endişelerinin artmasıyla Bitcoin, yeni haftada da 94 bin 600 doların altını test etti. Bybit olayına karışan Ethereum ise yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaparak, yüzde 5’i bulan düşüşle 2 bin 652 dolara kadar geriledi.

ENDİŞE TIRMANDI

Kâr satışları ve alternatif yatırım fırsatları özellikle de altın; Bitcoin’in 100.000 dolar seviyesini aşamamasının önemli nedenleri arasında gösteriyliyor. Bitcoin’in yükseliş trendini sürdürebilmesi için yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğu ve kurumsal talebin artması gerektiği belirtiliyor. Bitcoin son üç haftadır test ettiği 100 bin dolar seviyesinde tutunamıyor. Bununla birlikte kripto paralarda Bybit ile birlikte kripto borsalarda güven endişeleri yeniden tımandı. Geçen hafta cuma günü kripto para borsası Bybit’in sitesi hacklenmiş ve piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyar dolar olan 401 bin adet Ethereum çalınmıştı. Bitcoin ve kripto para piyasası bu hafta kritik ekonomik verilere odaklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmaları ve ABD borsalarını da etkileyecek olan Nvidia’nın bilanço açıklaması gibi önemli gelişmeler yakından takip edilecek.