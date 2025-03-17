Bitcoin, haftanın son günlerinde yeniden yönünü yukarı çevirerek yükselişler yaşıyor. Bitcoin bugün sabah seansında 83 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu bölge ayın en düşük seviyesinden yüzde 10'dan fazla artış gösterdiği anlamına gelirken, kripto para piyasasındaki yatırımcılar için yeniden iyimser bir hava yaratıyor. Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise 1,62 milyar dolara ulaşmış durumda. Popüler bir kripto yatırımcısı ve analisti olan Josh Mandell, fiyatın ay sonuna kadar 100.000 dolara ulaşabileceğini öngörüsünde bulundu.

NE ZAMAN 100 BİN DOLAR OLACAK?

Popüler analist ve kripto milyoneri Josh Mandell, Bitcoin'in 84 bin doların üzerinde bir kapanış yapması halinde ay sonuna adar 100 bin dolara ulaşmasının muhtemel olduğunu ileri sürdü.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 81 bin 906 dolar ile 85 bin 217 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 82 bin 603 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.19'da 83 bin 226 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHERUM'DA SON DURUM

Ethereum'da yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma sinyallerinin olduğu görülüyor. Bitcoin'in 4 saatlik grafiği incelediğinde RSİ'nin 43 seviyesinde olduğu görülüyor. İchomoko bulutunda ise yükseliş sinyallerinin geldiği görülüyor. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü bin 857 dolar ile bin 889 dolar aralığında geçiren Ethereum, günü bin 880 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde bin 890 dolarda bulunuyor.