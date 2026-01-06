Küresel piyasalarda 2025'in başından beri küresel hisse senedi ve emtia piyasalarında artan risk iştahı, kripto para piyasası tarafına pozitif yansıdı.

Jeopolitik risk cephesinde, ABD’nin Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyon ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ülkeden çıkarılarak yargı sürecine dâhil edilmesine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Öte yandan, ABD yaptırımlarına rağmen Maduro yönetiminin kayıt dışı bir Bitcoin pozisyonu bulundurduğuna dair iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, dün 94 bin 794 dolar seviyesine yükselerek, 7 haftanın zirvesini gördü. Bugün ise öğlen seansında 13.44'te 93 bin 580 dolarda bulunuyor.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum'da da yatay bir seyrin olduğu görülüyor. Ethereum, haftanın ikinci işlem gününde öğlen seansında 13.44'te 3 bin 200 dolarda bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYEİ DEĞİLDİR.