Bitcoin, pazartesi günü 75 bin dolar seviyelerinde seyrederken, bazı stratejistler son dönemdeki satış dalgasının henüz sona ermemiş olabileceği uyarısında bulundu. Yatırımcıların “dipten alım” yapmaya isteksiz görünmesi bu görüşü destekliyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, hafta sonu sert düşüş yaşayarak geçen yıl nisan ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi ve üst üste dördüncü ayını da kayıpla kapattı. Bu geri çekilme, ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü, Jerome Powell’ın görev süresinin mayısta sona ermesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın başına Kevin Warsh’ı aday göstereceğini açıklamasıyla aynı döneme denk geldi.

Ether ve diğer dijital varlıklar da, cuma günü sert şekilde düşen altın, gümüş ve diğer metallerle birlikte gerilerken, kayıplar pazar akşamı da devam etti.

Bitcoin’in 73 bin dolar seviyesindeki desteğe yaklaşmasıyla birlikte, 10X Research tarafından pazar gecesi yayımlanan notta, “mevcut fon akımları piyasa algısının belirgin biçimde değiştiğine işaret ediyor” denildi.

Şirketin stratejistleri, fon akımları ve pozisyonlanma verilerinin, “yatırımcıların henüz dipten alım yapacak şekilde konumlanmadığını” gösterdiğini vurguladı.

10X Research verilerine göre bitcoin, hayal kırıklığı yaratan 2025’in ardından yılbaşından bu yana yüzde 12’den fazla değer kaybederken, ether de yılın başından bu yana yüzde 23 geriledi. Toplamda kripto para piyasası, geçen yılki zirvesine kıyasla yaklaşık 1,7 trilyon dolarlık, yani yaklaşık yüzde 39’luk bir piyasa değeri kaybı yaşadı.