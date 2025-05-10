ABD ve İngiltere'nin anlaşma sağlaması ve ABD-Çin görüşmelerinde çıkacak karar kripto para piyasalarına yaradı. Lider kripto para birimi Bitcoin, tarihi zirvesine yaklaşırken, Ethereum'da sert yükselişler yaşanıyor.

BİTCOİN'DE SON DURUM

Dünü 101 bin 284 dolar ile 104 bin 408 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 102 bin 929 dolardan tamamladı. Bitcoin2in 4 saatlik grafiği incelendiğinde; RSİ'nin 39 seviyesinde olduğu görülürken, İchmomoko'nun ise Bitcoin'için 4 günlük süreçte yükseliş seyrinin korunabileceğini sinyalini veriyor. Yeni günde ise öğlen seansında 13.00'de Bitcoin, 103 bin 755 dolarda bulunuyor.

ETHEREUM'DA SERT YÜKSELİŞ

Bitcoin'de yukarı yönlü seyir altcoinler grubuna da yaradı. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum'da sert yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 2 bin 112 dolar ile 2 bin 490 dolar aralığında geçiren Ethereum, günü 2 bin 347 dolardan tamamladı. Ethereum'un 4 saatlik grafiği incelendiğinde RSİ'nin 66 seviyesinde bulunurken, İchomoko bulutunun 4 günlük süreçte yükselişe işaret ettiği sinyali veriyor. Yeni günde ise aynı saat diliminde 2 bin 409 dolar seviyesinde bulunuyor.