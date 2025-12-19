

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Fatih Ürek hâlâ yoğun bakımda... Şarkıcının sağlık durumu hakkında dün şu iddia ortaya atılmıştı: "Fatih Ürek'in kısa süreli gözünü açıp kapattığı ancak uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaralar oluştu." "Sanatçı hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremiyor ve bitkisel hayata geçti." MENAJERİNDEN SON NOKTA Konuyla ilgili Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv açıklama yaptı. Siliv, Ürek'in bitkisel hayatta olmadığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

