BİTLİS BELEDİYE BŞK.

İLAN

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedeli yazılı bulunan (TABLO-1)’deki taşınmaza karşılık (TABLO-2)’de mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri ve inşaat bedeli gösterilen kapalı alanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi (kapalı teklif) usulüne göre arsa karşılığı inşaat (trampa) ihalesi yapılacaktır.



1- İDARENİN

Adresi: Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS

Telefon: 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:126)

İhale Dokümanının Görülebileceği Adres: Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü

İnternet Adresi: www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ: Aşağıya çıkartılmıştır.

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER: Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ : Aşağıya çıkartılmıştır.



(TABLO-1)

Sıra No İNŞAATLAR KARŞILIĞINDA VERİLECEK TAŞINMAZ İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati İl İlçe Mahalle Cinsi Ada Parsel Yüzölçüm m² 1. Bitlis Merkez Hersan 4 Katlı Kargir Bina ve Arsası 551 132 1.584,53 Sosyal Kültürel Tesis Alanı ₺72.074.915,00 ₺2.162.247,45 04.07.2025

11:30



(TABLO-2)

Sıra No İNŞAATLARIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR Yapılacak Toplam Kapalı İnşaat Alanı m² ve Kat Sayısı Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil Toplam İnşaat Bedeli İl İlçe Mahalle Cinsi Ada Parsel Yüzölçüm m² 1. Bitlis Merkez Hersan Arsa 551 136 1.653,98 2497,41-m²

(B+Z+2 Kat) ₺81.432.835,76 2. Bitlis Merkez Hüsrevpaşa Arsa 697 45 9.936,54 300,00-m²



5- İhale suretiyle arsa karşılığı inşaat ihalesi yapılacak taşınmazın şartnamesi ve taşınmaza ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü (Satış ve Kiralama Birimi)’nde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların ihale için 75.000.00-TL karşılığında şartname almaları şarttır. Kapalı teklif usulüne göre yapılacak ihalede alıcılar tekliflerini kapalı zarfta teslim edecek olup, verdiği tekliften sonra tüm alıcılar arasında sözlü olarak yeniden pey sürme işlemi yapılacaktır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi-Faaliyet Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası (TR55-0001-0000-9313796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise Belediyemiz Geçici Teminat Hesabı (Ziraat Bankası TR550001000093-13796408-5002)’na yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9. Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemize borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli yazı.

6.10. Gerçek ve tüzel kişilerin SGK borcunun olmadığına dair güncel yazısı.

6.11. Gerçek ve tüzel kişilerin Vergi borcunun olmadığına dair güncel yazısı.

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmeleri şart olup, kapalı teklif usulüne göre hazırlanacak dosyaların kanunda belirtildiği üzere kapalı zarfta teslim edilecek ve katılımcılar arasında sözlü teklif alınacaktır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

9- İhale şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. Satış işleminde Belediye herhangi bir fiyat farkı ödemeyecek bununla ilgili alıcı herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, ihale şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. İnşaatın yapım işlemi yer teslimi yapıldıktan sonra 1 (Bir) yıl sürede tamamlanacaktır.Süre uzatımında yetkili Belediye olacaktır. İdarenin ihtiyaç duyması durumunda sözleşmeye ihale bedeli üzerinden gerekli gördüğü kadar güvence bedeli koyabilecektir.

11- İhaleden mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya aittir.

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan Olunur.





#ilangovtr Basın no ILN02245690