Ferdi Tayfur 79 yaşında 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur, geçen günlerde babasının eserlerinin Ferdifon şirketinde toplandığını açıklamıştı: "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık Ferdifon'da."

Ferdi Taha Tayfur'un bu açıklaması miras krizinin fitilini yeniden ateşledi.

Bunun üzerine Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada yeni bir video yayınlayarak babasının müzik şirketi için mahkemeden tedbir kararı aldırdıklarını açıkladı ve sanatçının yeğenlerine seslendi:

"Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz."

"Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu."

"Bu kesilince hemen dediniz ki; 'Bir plak çıkaralım para kazanalım' dediniz ama o da olmayacak."



"Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz."

"3 MİLYAR DEĞİL 6 MİLYAR"

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur vefatının ardından servetiyle gündeme oturmuştu.

Usta sanatçının servetinin 3 milyar TL'lik olduğu yönündeydi. Ancak geçen günlerde Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç sanatçının mirasının 3 milyar değil 6 milyar TL olduğunu söylemişti.

Ferdi Tayfur İstanbul-Fatih ve Marmaris'te 2 gayrimenkulünü Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Bolu'da 4 gayrimenkulünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki 8 villasını LÖSEV'e bıraktı.

En büyük payı 3 çocuğu ve 7 yeğeni arasında paylaştırdı. Kızı Tuğçe ve oğlu Timur'u ise mirastan men etti. Ferdi Tayfur'un 1974'te evlendiği Zeliha Turanbayburt da mirastan pay aldı.