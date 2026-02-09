ABD’nin Connecticut eyaletinde New Haven yakınlarında kurulan bir açık pazarda, sıradan bir alışveriş günü tarihe geçecek bir keşfe sahne oldu. İkinci el ürünlerin satıldığı pazarı gezen bir ziyaretçi, 16 santimetre çapındaki mavi çiçek motifli porselen bir kaseyi beğenerek 35 dolara (yaklaşık 1.500 TL) satın aldı.

NADİR BİR ANTİKA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kase üzerindeki kobalt mavisi detaylar ve işçiliğin kalitesi, alıcıyı şüpheye düşürünce eser uzman incelemesine gönderildi. İlk değerlendirmelerin ardından dünyaca ünlü Sotheby’s müzayede evine ulaştırılan parçanın, aslında 15. yüzyıl erken Ming Hanedanlığı dönemine ait nadir bir antika olduğu tescillendi.

DÜNYADA SADECE YEDİ ÖRNEĞİ VAR

Sotheby’s uzmanları tarafından yapılan detaylı analizlerde, kasenin biçimi ve üzerindeki boya detaylarının dönemine özgü karakteristik özellikler taşıdığı vurgulandı. "Olağanüstü ve nadir" olarak nitelendirilen bu porselen türünden dünyada yalnızca yedi adet bilindiği kaydedildi.

Uzmanlar, böylesine değerli bir parçanın Connecticut’taki bir açık pazara nasıl düştüğünün merak konusu olduğunu belirtti. Eserin, nesiller boyu fark edilmeden elden ele geçmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

MÜZAYEDEDE REKOR FİYAT BEKLENİYOR

Sotheby’s Çin Sanatları Bölüm Başkanı Angela McAteer, antikaların beklenmedik yerlerde ortaya çıkmasının koleksiyon dünyası için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu ifade etti. Uzman değerlendirmesine göre kasenin piyasa değerinin 300 bin ile 500 bin dolar (yaklaşık 13-21 milyon TL) arasında olduğu tahmin ediliyor.

Tarihi kase, New York'ta düzenlenen özel bir açık artırmayla yeni sahibini bulmak üzere Sotheby’s müzayede evinde görücüye çıktı. Şanslı alıcının 1.500 liraya aldığı bu parça, antika dünyasının en karlı alışverişlerinden biri olarak kayıtlara geçti.