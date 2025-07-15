Sporting ile Arsenal arasında, Galatasaray ile Napoli arasında yaşanan geçmiş transfer pazarlıklarını anımsatan bir süreç yaşanıyor. İki kulüp, Viktor Gyökeres’in transferi için büyük ölçüde el sıkıştı. Ancak Portekiz temsilcisinin son dakika talebi, Londra ekibinde büyük rahatsızlık yarattı.

“Bitti” diye görülen transferde Sporting'in yeni isteği ise transferi durdurma noktasına getirdi.

İlk etapta anlaşmaya göre Arsenal, Sporting’e 63 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus ödeyecekti. Ancak Portekiz ekibi, bu bonusların kolay ulaşılabilir olmasını şart koşunca tansiyon bir anda yükseldi.

Record gazetesinin haberine göre, bonus maddelerinin daha kolay şartlara bağlanmasını isteyen Sporting cephesi, Arsenal yönetimini adeta çileden çıkardı.

Fenerbahçe fırsat kolluyor

Transferde yaşanan bu kriz, sarı-lacivertli yönetimi yeniden harekete geçirdi.

“Gyökeres transferinin iptal olma ihtimali Fenerbahçeli yöneticileri ise harekete geçirdi.”

Daha önce satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Sporting’in kapısını çalmayı planladığı ileri sürülen Fenerbahçe’nin, bu gelişmelerin ardından yeni bir girişimde bulunacağı öğrenildi.

“Fenerbahçe'nin Gyökeres transferiyle birlikte taraftarlarını ve camiayı yeniden ateşlemek istediği iddia edildi.”

Geride kalan sezonda Sporting formasıyla tam 52 maça çıkan 27 yaşındaki İsveçli yıldız, etkileyici bir performans ortaya koyarak 54 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.